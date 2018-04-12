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Молдова и Украина упростят друг для друга пересечение границы

Молдова и Украина упростят друг для друга пересечение границы

Украина и Молдова упростят пересечение границы для граждан обеих стран. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с премьер-министром Республики Молдова Павлом Филипом, передает пресс-служба главы государства.

«Украина и Молдова упростят пересечение границы для граждан обеих стран. Для этого будет организован совместный контроль на пунктах пропуска через украинско-молдавскую госграницу», – отметил Порошенко.

Также президент добавил, что соответствующий Закон о ратификации Соглашения подписал в присутствии главы правительства Республики Молдова.

По материалам Комментарии
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