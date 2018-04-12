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Названа дата выхода электрического кроссовера Skoda

Названа дата выхода электрического кроссовера Skoda

К 2025 году компания Skoda выпустит 5 электрифицированных моделей. Одной из них будет купеобразный кроссовер на 100-процентной электротяге – его появление на рынке состоится в 2020 году.

Об этом официально заявил сам автопроизводитель.

Электрический кроссовер Skoda будет серийной версией концепта Vision E, представленного на прошлогоднем автосалоне в Шанхае (позднее для мотор-шоу во Франкфурте была подготовлена его обновленная версия).

Скорее всего, товарная модель получит ту же начинку и характеристики: 302 л.с. мощности, исходящие из двух моторов, и 500 км запас хода. Также в оснащении модели будет функция автономного вождения.

По материалам autocentre.ua
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