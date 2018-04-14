Украинцы в 2018 году начали интересоваться сезонными работами раньше, чем обычно. Журналисты “Сегодня” выясняли , где и сколько можно заработать за лето.

Предложений сейчас много, утверждают кадровики. Например, активно подыскивают временный персонал одесские работодатели. На старте туристического сезона в спросе официанты, повара, горничные и аниматоры. Оплата, как и в 2017 году, – от 10 до 12 000 гривен в месяц.

“Не могу сказать, что зарплаты будут критически отличаться от прошлого года. Если и будет повышение – то процентов на 10”, – утверждает директор по маркетингу и PR HeadHunter Украина Ирина Брицкая.

Зато желающие испытать себя в агросфере не прогадают, уверены специалисты по подбору кадров. Работодатели вынуждены будут в этом году увеличить зарплату, чтобы удержать сезонных рабочих. Вакансий для работы на земле сейчас много в Западной Украине.

“Агрокомпании почувствуют конкуренцию с той же Польшей или Европой. Потому что у нас сейчас безвиз и трех месяцев достаточно, чтоб уехать работать за границу”, – говорит Брицкая.

Если же на сезонные работы едут за границу, то преимущественно в Польшу. Там нужны сборщики овощей, официанты и водители. Оплата в среднем 20 тысяч гривен в месяц. Также популярны Испания и Греция – за сезон там можно заработать до 3 тысяч евро.

Напомним, ранее сообщалось, что украинских трудовых мигрантов в Польше интересуют исключительно сезонные заработки. Три четверти работников не планируют задерживаться за рубежом. Причем, каждый пятый заявил, что работать в соседнюю страну не поедет больше ни при каких обстоятельствах.

Отметим, от заробитчан из Польши за год поступило почти 2,5 миллиарда долларов. Собственно, 91% всех денежных переводов из Польши осуществили именно украинцы.

Но также трудовая миграция приводит к дефициту кадров в Украине. Нехватка рук повышает зарплаты внутри страны. Особенно большой спрос – на рабочие профессии.