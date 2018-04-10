Эксперты предрекли Bitcoin курс до 6 тыс. долларов уже на этой неделе

На текущей неделе Bitcoin может снизиться до 6000 долларов, несмотря на рост в начале недели, прогнозируют аналитики ГК FOREX CLUB.

Причин для снижения криптовалют несколько. Задержание главы пятой по величине биржи криптовалют в Южной Корее Coinnest Ким Ик Хван спровоцировало распродажи на рынке. Кроме того, давление на криптовалюты оказывает приближение периода подачи налоговых деклараций в США. Криптовалютные биржи, оборотные активы которых сосредоточены в криптовалютах, вынуждены продавать валюту для оплаты налоговых обязательств.

Курс Bitcoin за последние сутки снизился на 4,9% и составляет 6750 долларов, при рыночной капитализации в 114,44 млрд долларов. Вторая по популярности криптовалюта Ethereum также отметилась падением стоимости – на 3,58% до 399 долларов. Капитализация Ethereum – 39,1 млрд долларов. Litecoin потерял 5,92% до 113,94 долларов. Капитализация Litecoin – 6,37 млрд долларов.

Общая рыночная капитализация криптовалют снизилась до 258,5 млрд долларов.

Несмотря на нестабильность на рынках на фоне торговой войны между США и Китаем, фондовые индексы Dow Jones, Standart&Poors и Nasdaq укрепились на 0,5%. В то же время цены на нефть марки Brent выросли на 1,35% до 69,58 долларов за баррель. Пара EUR/USD торгуется на отметке 1,23 доллара.