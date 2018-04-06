Межбанк: доллар остановил аукцион регулятора

В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,25/26,27 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации тренда на расширение гривневой ликвидности. Об этом дали понять выросшие по состояние на утро пятницы остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 45 049,3 млн. грн. к отметке 47 654,5 млн. грн., снова намекая на «теоретические» риски для гривни на торгах межбанка. Эти «риски», напомним, накануне «вылились» в укрепление гривни на 19,66 коп.

Меж тем, довольно рано (около 10.10 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара немного понизились, оказавшись на отметке 25,94/25,98 UAH/USD.

Спустя 8 минут, на 10.18 стало очевидно замедление темпов коррекции безналичного «американца» – его цена на указанный час консолидировалась на уровне 25,96/25,99 UAH/USD, немного сузив спред и сопровождаясь равновесием покупок и продаж.

Регулятор очень рано анонсировал проведение валютного аукциона по выкупу с рынка излишней долларовой ликвидности. Объем мероприятия $100,0 млн., три заявки надо было успеть подать до 10.30 Киева.

Реагируя на нацбанковский анонс, цена доллара на межбанке выросла по состоянию на 10.40 до 25,98/26,02 UAH/USD.

К 10.54 стали известны первые цифры результатов «скоропалительного» и «заказного» валютного аукциона: средневзвешенный курс составил 26,0477, цена отсечки – 26,050 UAH/USD.

Реагируя на эту статистику, цена СКВ на межбанке выросла до 26,02/26,05 UAH/USD.

Шокированный ранним аукционом межбанк по состоянию на 11.08 констатировал стабильность долларовых цен, не тронувшихся с отметки 26,02/26,05 UAH/USD.

Вскоре стали известны все подробности состоявшегося валютного аукциона. Было подано заявок на $62,7 млн., из которых НБУ удовлетворил $50,7 млн. Средневзвешенный курс аукциона составил 26,0477, минимальная цена 26,030, максимальный курс (цена отсечки) – 26,050 UAH/USD.

Ранний арбитраж НБУ на торгах безналичной СКВ сопровождался признаками расширения гривневой ликвидности. На это указывало снижение ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo c уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,00% годовых. Эта динамика пребывает в гармонии с заметным ростом гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,0100 / 26,0400

евро –31,8726 / 31,9068

российский рубль – 0,4511/ 0,4519

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,224/ 1,2225

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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