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Киберполиция ищет себе новых "белых хакеров"

Киберполиция ищет себе новых "белых хакеров"

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины будет набирать сотрудников на должности спецагентов, конкурс стартует 10 апреля.

Об этом сообщает Киберполиция.

“Два года назад в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины был заложен новый институт – подразделение “белых хакеров”. За это время специалисты, которые успешно прошли отбор, зарекомендовавшие себя с самой позитивной стороны, на высоком уровне выполняют возложенные на них обязанности и своим отношением к ним подают пример коллегам”, – говорится в сообщении.

Руководство Нацполиции теперь решило увеличить количество “белых хакеров” в Киберполиции.

Подать электронную заявку на участие в конкурсе можно будет в разделе “Открытые конкурсы” после старта конкурса. Требования к кандидатам есть на сайте Киберполиции.

Зарплату спецагентам обещают от 25 000 до 50 000 гривен.

По материалам Економічна Правда
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