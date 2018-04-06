Киберполиция ищет себе новых "белых хакеров"

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины будет набирать сотрудников на должности спецагентов, конкурс стартует 10 апреля.

Об этом сообщает Киберполиция.

“Два года назад в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины был заложен новый институт – подразделение “белых хакеров”. За это время специалисты, которые успешно прошли отбор, зарекомендовавшие себя с самой позитивной стороны, на высоком уровне выполняют возложенные на них обязанности и своим отношением к ним подают пример коллегам”, – говорится в сообщении.

Руководство Нацполиции теперь решило увеличить количество “белых хакеров” в Киберполиции.

Подать электронную заявку на участие в конкурсе можно будет в разделе “Открытые конкурсы” после старта конкурса. Требования к кандидатам есть на сайте Киберполиции.

Зарплату спецагентам обещают от 25 000 до 50 000 гривен.