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В Австрии выпустили купюру номиналом ноль евро

В Австрии выпустили купюру номиналом ноль евро

Вслед за выпуском банкноты в ноль евро в Германии власти австрийского города Айзенштадт также выпустили такую купюру с 3 апреля. Об этом сообщили местные СМИ, передает ТАСС.

Обладатели новой купюры, конечно, не смогут оплатить ею свои покупки, зато у нее есть все необходимые степени защиты единой европейской валюты. Кроме того, купюра в ноль евро печатается в лицензированной типографии.

Всего она была выпущена ограниченным тиражом 5 тысяч экземпляров. Приобрести банкноту можно за 3,5 евро в центре по обслуживанию населения в городской ратуше Айзенштадта.

По замыслу австрийских властей, купюра станет отличным сувениром для туристов и будет украшением собрания любого коллекционера. На лицевой стороне банкноты изображен австрийский композитор и представитель венской классической музыкальной школы Йозеф Гайдн (1732-1809), а также ноты его произведения со словами: “Мой язык понимают во всем мире”.

“Банкнота не просто выглядит как настоящая купюра, это и есть настоящая купюра”, – подчеркнули власти Айзенштадта.

Как отмечают в городской администрации, сразу же после начала продаж на купюру возник небывалый спрос как в Австрии, так и за ее пределами. Многие коллекционеры со всех уголков мира начали совершать заказы по телефону.

Австрия перешла на евро с января 2002 года. Национальной валютой до прихода евро был австрийский шиллинг.

По материалам ИТАР-ТАСС
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