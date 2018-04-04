Более $50 млрд: эксперт озвучил цену восстановления Донбасса

После возвращения Донбасса под контроль Украины, на его восстановление уйдет гораздо больше денег, чем $50 млрд, которые сейчас предъявляют России как убытки от оккупации.

“Я думаю, что если бы так произошло и Донбасс оказался в наших руках, и при этом граница была бы закрыта, то вряд ли бы Украина впрямую стала заниматься восстановлением Донбасса”, – сказал в комментарии президент Центра экономического развития, советник президента Петра Порошенко Александр Пасхавер.

Экономист объяснил, какими путями может пойти Украина во избежание “экономического коллапса”.

“Я думаю, что есть несколько других путей, которые не напрягают 100% бюджет страны. В частности, это может быть особой зоной, как делали китайцы в свое время. То есть мы бы подготовили Донбасс для того, чтобы туда могли входить капиталовложения, сняли налоги и так далее. Кроме того, я не сомневаюсь, что западные страны нам помогут это сделать”, – рассказал он.

По его словам, восстанавливать в Донбассе нужно не только инфраструктуру и предприятия, а весь социальный спектр жизни людей, а это непомерные деньги.

“Поэтому общие разговоры, когда фигурируют цифры в этой ситуации, это не правильно. Вы можете посчитать, сколько стоит остановленное производство, но я могу гарантировать вам, что восстановить его будет стоить гораздо дороже, чем то, что они насчитали ($50 млрд – Ред.)”, – отметил Пасхавер.

На вопрос, сколько времени может уйти, чтобы восстановить в регионе полноценную довоенную жизнь, экономист ответил: “Думаю, что если я назову 10 лет, то это будет очень мало”.