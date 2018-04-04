Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 82 0

Минэнерго подняло цену на уголь

Минэнерго подняло цену на уголь

Министерство энергетики и угольной промышленности подняло цену на уголь с 2,425 тыс. грн до 2,535 тыс. грн за тонну со 2 апреля.

Протокол с соответствующим решением опубликован на сайте министерства.

“Базовая цена энергетического угля на 2018 год должна составлять не менее 2535 грн за тонну (без НДС). В то же время, даже предложенная цена угля не покрывает себестоимость угольной продукции”, – цитирует пресс-служба министра Игоря Насалика.

В министерстве отметили, что цена соответствует уровню расчетов Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг с декабря 2017 года по март 2018 года.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018