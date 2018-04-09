Специалисты рассказали, как изменится стоимость жилья в Украине

За прошлый год в Украине построено и сдано в эксплуатацию 126 610 квартир. Это наибольшее количество жилья с 1990-х годов. В то же время средняя площадь квартир с каждым годом становится меньше.

По состоянию на январь 2018 года квадратный метр квартиры в столичных новостройках в среднем стоил 22 236 грн. В феврале и марте цены снизились на 250 грн/м², пишет Сегодня.

Эксперты рынка недвижимости отмечают, что причина этого – колебания курса доллара. В декабре он был самым высоким за полгода – чуть больше 28 грн за долл.. В марте упал до 26,4 грн за долл..

Кроме того, спрос на квартиры в новостройках существенно отстает от предложения. В то же время в Нацбанке нынешние цены называют критически низкими. Ведь себестоимость строительства в 2018 году составит чуть более 14 тыс. грн/ м². В то же время в Деснянском р-не столицы квартиры продают по 15,2 тыс. грн/м.кв.

Специалисты предупреждают, что стройкомпании могут устраивать формальные акции. Снижают стоимость квадратного метра только на рекламных буклетах. Фактическая же стоимость недвижимости не изменится, по крайней мере, в ближайшие месяцы.

На вторичном рынке Киева наибольшие цены зафиксированы в январе – около 27 477 грн/м. кв. До марта квадратный метр подешевел почти на 2700 грн.

Правда, по словам риелторов, спрос на вторичный рынок недвижимости повышаться не будет. Ведь срок эксплуатации большинства таких домов близится к завершению. Сегодня каждый десятый многоквартирный дом непригоден для жилья.