Стало известно, когда в Киеве завершится отопительный сезон

Городской голова Киева Виталий Кличко поручил начать подготовку к завершению отопительного сезона в столице, который планируют закончить 6 апреля.

“Согласно прогнозу погоды, поступившему от Укргидрометцентра, с 4 апреля и в ближайшие дни среднесуточная температура воздуха будет значительно выше, чем +8 градусов. В связи с этим город предоставляет поручение теплоснабжающим компаниям — ПАО “Киевэнерго”, ООО “Евро-Реконструкции” и другим — приступить к сворачиванию систем теплоснабжения”, — цитирует заместителя главы Киевской горгосадминистрации Петра Пантелеева пресс-служба КГГА.

По информации КГГА, мэр Киева подписал соответствующее распоряжение.

Пантелеев также отметил, что административные здания в столице начали отключаться от тепла еще раньше, по индивидуальным заявкам. По состоянию на 3 апреля более 500 административных зданий и офисных помещений отключены от отопления.

В КГГА напомнили, что решение о начале и завершении отопительного сезона принимают местные органы власти, учитывая температурные показатели.

Напомним, по состоянию на 1 марта 2018 года долг Киева за отопление и горячую воду составляет 5,6 млрд грн. Наибольшую задолженность за отопление и горячую воду перед ПАО “Киевэнерго” имеют население и ЖЭО столицы — 2,9 млрд грн (2,1 млрд грн за отопление, 800 млн грн за горячую воду) и 826 млн грн соответственно.