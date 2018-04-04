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Турецкая авиакомпания прекращает полеты в Украину

Турецкая авиакомпания прекращает полеты в Украину

Авиакомпания Atlasjet Ukraine объявила об отмене всех регулярных рейсов с 24 апреля 2018 года.

Об этом сообщает avianews.

В рассылке авиаперевозчика говорится, что с этого момента на лето по операционным причинам будут прекращены рейсы из Харькова, Запорожья и Львова в Стамбул.

Пассажиры, которые успели забронировать билеты на отмененные рейсы, смогут получить полный возврат средств.

Как уточнили в Atlasjet Ukraine, речь не идет о полном прекращении полетов. В летний сезон до осени авиаперевозчик намерен выполнять чартерную программу из городов Украины с возможным последующим возобновлением регулярных рейсов.

Напомним, 3 апреля в аэропорту Борисполь приземлился самолет иракской авиакомпании Iraqi Airways, который выполнил первый рейс по маршруту Багдад-Киев.

По материалам Avianews.com
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