Выше и выше: банки продолжают повышать ставки по депозитам

Банки продолжают повышать ставки по гривневым вкладам физлиц. Но пока рост очень вялый, и не затрагивает годовые депозиты. Тенденция не затронула валютные вклады: ставки по ним продолжают падать.

Начиная с марта, банки начали понемногу повышать ставки по гривневым вкладам физлиц. Сначала «Минфин» отметил рост максимальной доходности по депозитам, а теперь растут и средние показатели. В то же время вклады в евро и долларах продолжают дешеветь, несмотря на то, что их доходность и так находится на исторических минимумах.

Для более объективного отображения динамики ставок «Минфин» еще раз обновил методику. Теперь при подсчете средней и максимальной доходности не учитываются ставки по депозитным сертификатам на предъявителя. Ими пользуется ограниченное количество лиц, а их доходность зачастую завышена.

Например, в прошлом обзоре максимальных ставок, у Альфа-Банка был отмечен рост ставок по долларовым вкладам на 12 и 6 месяцев. Но на практике выросла только доходность депозитных сертификатов на предъявителя, по обычным вкладам ставки упали.

Мы решили вывести депосертификаты из обзора.

Всего в депозитном обзоре «Минфина» участвует 31 банк. Из них депозитные сертификаты клиентам предлагает 10 финучреждений: Альфа-Банк, Банк Пивденный, ВТБ, Мегабанк, Таскомбанк, Универсалбанк, Банк Инвестиций и Сбережений, Правэкс-Банк, МТБ Банк, Идея Банк. Показатели доходности по ним в таблицах больше не учитываются.

Ставки Альфа-Банка были откорректированы и по другой причине. Ранее они были немного завышены в наших статьях. На своем сайте это финучреждение указывает доходность депозитов с учетом бонуса, который действует, например, если клиент открывает вклад через интернет-банкинг, или же оформляет депозит на сумму свыше 250 000 грн. Но если ни одно из дополнительных условий не соблюдено, ставка по гривневым сбережениям уменьшается на 1%, а по валютным — на 0,5%. Финучреждение сообщает об этом в примечании. Это вводило «Минфин» в заблуждение. После «расшифровки» всех нюансов расчеты средних ставок в Альфа-Банке были приведены в соответствие. Расчет максимальной доходности эта ситуация не затронула.

Прежде чем перейти к обзору, мы рекомендуем ознакомиться с методикой исследования.

С момента публикации последнего обзора средняя доходность упала только по годовым гривневым вкладам. Они в среднем подешевели на 0,05%. Депозиты на другие сроки подорожали. Так, средние ставки по вкладам в национальной валюте на 9 месяцев выросли на 0,05%. Сбережения на 3 и 6 месяцев подорожали на 0,01%.

Средняя доходность вкладов до востребования подскочила на 0,18%. В основном это связано с тем, что депозитные программы такой срочности закрыл Мегабанк. Он платил за них очень мало (0,25%), что тянуло вниз общий показатель доходности.

По сравнению с прошлым обзором ставки изменились в 10 банках. Они выросли в Мегабанке, Универсалбанке, Банке Пивденный и Идея Банке.

Вклады подешевели в шести финучреждениях: Сбербанке, Альфа-Банке, Укрсоцбанке, МТБ Банке, ВТБ и Ощадбанке.

Доллар

Долларовые вклады продолжают дешеветь. Больше всего средние ставки упали по 9-месячным вкладам — на 0,14%. Долларовые депозиты на 6 и 12 месяцев в среднем подешевели на 0,08%. Средняя доходность 3-месячных сбережений опустилась на 0,07%.

Средние ставки по вкладам до востребования, наоборот, выросли — на 0,01%. Но, это статистический рост. Его опять-таки обеспечил Мегабанк, который закрыл такие депозитные программы.

С момента публикации последнего обзора, ставки по долларовым вкладам выросли всего в двух банках — Мегабанке и Банке Пивденный. Но рост был слишком малым.

Куда больше финучреждений снизило ставки. К таким относятся Таскомбанк, Альфа-Банк, Укрсоцбанк, МТБ Банк, А-Банк и Кредобанк.

Также из-за изменений в методике ставки упали в ВТБ и Правэкс-Банке.

Евро

Среди вкладов в евровалюте больше всего подешевели сбережения на 9 месяцев – в среднем на 0,10%. Также снизилась доходность вкладов на 12 и 6 месяцев. Они подешевели на 0,05% и 0,04% соответственно.

Средние ставки по 3-месячным депозитам и вкладам до востребования упали всего на 0,01%.

По вкладам в евровалюте ставки также выросли в Мегабанке и Пивденном. Но рост был слишком незначительным и не отразился на общей картине.

Снизили ставки Универсалбанк, Проминвестбанк, МТБ Банк, Альфа-Банк, Кредобанк и Укрсоцбанк.

В ВТБ и Правэкс-Банке снижение ставок было статистическим из-за пересмотра методики.

«Минфин» также включает в свои обзоры динамику Украинского индекса ставок по депозитам физических лиц (UIRD), который рассчитывает агентство Reuters.

По данным аналитиков Reuters, с момента последнего обзора больше всего подешевели 3-месячные гривневые вклады — на 0,06%. Доходность годовых депозитов опустилась на 0,04%, а 6-месячных — на 0,02%. Ставки по сбережениям на 9 месяцев не изменились.

Среди долларовых вкладов больше всего доходность упала по 9-месячным депозитам — на 0,14%. Вклады на 6 месяцев подешевели на 0,13%, а 12-месячные — на 0,12%. Ставки по сбережениям на 3 месяца опустились на 0,11%.

По данным Reuters, среди вкладов в евро наблюдается полнейший обвал. Так, вклады на 9 месяцев подешевели на 0,28%. Годовые депозиты упали в цене на 0,26%. Ставки по 6-месячным вкладам опустились на 0,22%. Доходность 3-месячных вкладов снизилась на 0,19%.

Методика

Для обзора мы отобрали 31 крупнейший банк по объему депозитного портфеля физических лиц, по данным Национального банка.

Обращали внимание на все депозитные программы банков. При определении средней ставки отбирали вклады на один срок и в одной валюте. Например, у банка Х есть 3 депозитные программы на 6 месяцев в гривне. Первая предусматривает выплату процентов ежемесячно, вторая — в конце срока, третья — позволяет пополнять вклад в течение срока действия. Из-за этих особенностей ставки по всем 3 программам разные. Чтобы получить среднее значение, мы суммируем доходность по всем вкладам и выводим среднее число.

При подсчете учитывались программы лояльности и бонусы банков, доступные широкому кругу людей. Например, бонусы за оформление депозита онлайн или на крупную сумму (до 200 000 грн).

Также мы не учитывали ставки по «социальным» депозитам — пенсионным, детским, студенческим и т.д. Такие вклады доступны ограниченному кругу лиц, ставки по ним завышены. Потому при подсчете они «смазывают» общую картину.

Все средние ставки мы свели в таблицы. Банки отранжированы в них по размеру ставок по годовым вкладам — от большей к меньшей.

Мы внимательно следим за отзывами наших читателей и постоянно совершенствуемся. Регулярный обзор максимальных ставок по депозитным программам 31 банков — один из примеров этого.

Алексей Рябуха

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