В Киеве установили "умные" камеры на дорогах

В Киеве появились новые камеры интеллектуальной транспортной системы, пишет Сегодня.

Как сообщается на странице “КП “Информатика” в Facebook, в каждом районе пока по три такие камеры.

Камера умеет считать и распознавать различные виды машин, а также прогнозировать транспортные потоки автомобилей и самостоятельно анализировать загруженность каждой полосы. Кроме того, она может управлять светофором в автоматическом режиме, чтобы не создавались пробки на дорогах.

“Наша цель – установить по четыре камеры на каждом перекрестке. Скажем сразу, это сложный и не скоростной процесс, но возможный, что самое главное”, – говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве четыре тысячи камер подключены к единой системе видеонаблюдения. Они распознают лица, автомобильные номера, следят за массовыми акциями и общественным транспортом. Нередко в кадр попадает момент совершения преступления.