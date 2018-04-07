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За прошлый год возросло количество жалоб на интернет-магазины

За прошлый год возросло количество жалоб на интернет-магазины

В Украине за прошлый год выросло количество жалоб на интернет-магазины. В 2013-м они составляли 3,2% от общего количества всех жалоб. В 2016 году – 4,8%. В 2017-м жалоб на интернет-магазины зафиксировали 6,5% от количества всех жалоб.

По данным Госпортебслужбы, исследовали 60 украинских интернет-магазинов по продаже техники, одежды и парфюмерии. Готовность выдавать фискальный чек задекларировали 25% онлайн-продавцов. Это лишь на 3% больше показателей прошлого года. Тогда нормы об обязательности фискального чека еще не было. Кроме того, 65% интернет-магазинов не указали субъекта предпринимательской деятельности. 75% не готовы выдавать обязательный фискальный чек на технику с гарантийным талоном.

В то же время проверки интернет-магазинов одежды показали, что характеристики товара отсутствовали в 70% учреждений. В частности, не было информации про данные страны-производителя.

Больше трети сайтов служба не смогла оценить. Никто не отвечал на звонки.

По материалам Газета по-Украински
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