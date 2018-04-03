Появилась первая в мире соцсеть для животных

Появилась первая в мире социальная сеть для животных, сообщает “Сегодня” со ссылкой на Wired.

Бесплатное приложение Petzbe есть в App Store.

Согласно данным издания, в новой соцсети пользователи могут регистрировать исключительно своих питомцев и публиковать там только их фотографии.

Приложение Petzbe работает по принципу Instagram, вот только рассчитано только на животных.

Здесь вы не найдете привычных “лайков”, им на смену пришли новые термины: чтобы подписаться на понравившийся аккаунт, его надо “обнюхать”, а вместо лайка – “облизать”.

Соцсеть уже стала очень популярной – всего через две недели после запуска, в ней зарегистрировалось уже более двух тысяч пользователей.