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Китайская компания Baidu представила мгновенный карманный переводчик

Китайская компания Baidu представила мгновенный карманный переводчик

Baidu представила новый карманный переводчик и устроила публичное тестирование скорости его работы во время презентации на конференции MIT Technology Review в Сан-Франциско. Устройство способно быстро воспринимать устную речь и переводить его на другой язык.

Разработчики отметили, что подобный функционал сейчас на себя берут приложения в смартфонах, однако китайская компания решила сделать отдельное устройство. По их словам, это означает, что оно не будет тратить заряд телефона и не нуждается в постоянном включении и активации в нужный момент. К тому же у девайса есть встроенное интернет подключение, которым он будет пользоваться, также внутри него есть опция раздачи wi-fi.

Baidu планирует запустить продажи устройства в Китае, причем туристы смогут как купить его, так и взять напрокат. Компания пока не рассказала как скоро переводчик появится на рынке, однако, судя по информации Technology Review, это должно случиться в течение 2018 года.

В первое время после запуска продаж Baidu рассчитывает на спрос среди китайских туристов, которые любят путешествовать по всему миру. Однако впоследствии компания рассчитывает выйти на японский рынок.

В Baidu также отметили, что они разработали гаджет, в котором пока есть возможность перевода между английским, китайским и японским языками — это должно помочь азиатским туристам перемещаться по большей части мира. Это же стало причиной распространения устройства в тестовом режиме — его пока можно арендовать в туристических агентствах и аэропортах Китая для поездок за рубеж, после чего переводчик придется вернуть компании.

По материалам hightech.fm
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