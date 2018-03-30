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Минфин запускает новый налоговый сервис

Минфин запускает новый налоговый сервис

Министерство финансов запускает проект «Налоги Просто», который имеет целью упростить администрирование налогов и подачу налоговой отчетности для плательщиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На первом заседании рабочей группы обсудили формат дальнейшей работы, а также круг вопросов, работа над которыми будет продолжаться в формате подгрупп, в частности вопрос упрощения налоговой отчетности по:

  • налогу на прибыль;
  • налогу на добавленную стоимость;
  • налогу на доходы физических лиц;
  • акцизному налогу;
  • трансфертному ценообразованию;
  • а также подгруппа по общим вопросам налогового администрирования налоговой отчетности в электронном кабинете налогоплательщиков.

Минфин и ГФС будут работать над внедрением сервиса налоговых деклараций, который позволит минимизировать количество ошибок при заполнении деклараций и значительно сократить затраты времени налогоплательщиков.

По материалам УБР
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