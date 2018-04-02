Для автомобилистов в Швеции придумали новый налог

В двух крупнейших городах Швеции – Стокгольме и Гетеборге действует налог на пробки. Его должен заплатить каждый, кто днем въезжает или выезжает из города. Сбор ввели, чтобы мотивировать людей пересесть на общественный транспорт.

Все, кто проезжает по определенным дорогам, платят налог на пробки. Исключение – только для экстренных служб, пассажирских автобусов, мотоциклистов и дипломатов.

Стоимость въезда высвечивается на табло. В течение дня она варьируется. Утром и вечером тариф самый высокий – 35 шведских крон (примерно 112 гривен). Днем дешевле – 11 крон. Столько же нужно заплатить, когда выезжаешь из города. Бесплатно попасть или оставить Стокгольм можно только вечером и ночью, а также на выходные и праздники. За всем пристально следят многочисленные видеокамеры.

Деньги, которые город получает благодаря такому налогу, используют на инфраструктурные проекты: строят велодорожки, обустраивают станции метро и автобусные остановки. Все это делает общественный транспорт более комфортным, а следовательно, и популярным среди населения.