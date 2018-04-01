Xiaomi выпустила телевизор и смарт-зеркало для автомобилей

Представив ранее на этой неделе флагманский смартфон Mi Mix 2S, игровой ноутбук Mi Gaming Laptop и смарт-колонку Mi AI Speaker mini, Xiaomi не собирается сбавлять обороты. Ассортимент продукции китайской компании пополнился 55-дюймовым 4K-телевизором Mi TV 4S и автомобильным смарт-зеркалом заднего вида Mi Smart Rearview Mirror.

4K-телевизор Mi TV 4S получил экран диагональю 55 дюймов. В сравнении с линейкой Mi TV 4A у этой модели есть ряд преимуществ. Она имеет поддержку HDR и технологии объёмного звучания DTS HD. За воспроизведение звука в телевизоре отвечают два встроенных динамика мощностью по 8 Вт. А для большей прочности конструкции рама в Mi TV 4S выполнена из металла.

В телевизоре установлены четырёхъядерный 64-битный процессор Amlogic T962, работающий на частоте 1,5 ГГц, видеоускоритель Mali-450 MP5, 2 ГБ оперативной памяти и накопитель на 8 ГБ. Из разъёмов имеются три HDMI, два USB, Ethernet, A/V, S/PDIF и DTMB для антенны.

Второй новинкой стало смарт-зеркало заднего вида для автомобилей. Оно оснащено большим 6,86-дюймовым экраном с разрешением 1280х480 пикселей, двумя камерами с модулями Sony IMX291 и широкоугольным объективом с углом обзора 150 градусов и диафрагмой f/1,8. На дисплей можно вывести изображение с камеры заднего вида. Также зеркало может выступать в качестве видеорегистратора.

В Xiaomi Mi Smart Rearview Mirror имеется целый набор датчиков, отслеживающих движение автомобиля на дороге. Если водитель съехал с полосы или слишком приблизился к другой машине, то гаджет издаст предупреждающий звук. Также он поддерживает голосовое управление с возможностью воспроизведения музыки и радио.