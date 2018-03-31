"Утечка мозгов" из России за три года ускорилась в два раза

В 2016 году из России эмигрировали 44 тыс. высококвалифицированных специалистов, тогда как в 2013 году – только 20 тыс.

Об этом на общем собрании Российской академии наук сообщил главный ученый секретарь президиума РАН Николай Долгушкин.

“С 1990 года количество исследователей в стране уменьшилось в 2,7 раза, а среднегодовое сокращение персонала, который занимается исследованием и разработками, с 2000 года составляет 1,3% в год”, – указал Долгушкин.

При этом, по его словам, в Европейском союзе и США число ученых выросло на 2–3%, а в Бразилии, Корее и Китае – на 7-10%.

“Ситуация осложняется продолжающейся и даже возросшей в последние годы утечкой человеческого капитала. Число эмигрировавших высококвалифицированных специалистов в 2013 году выросло с 20 тыс. до 44 тыс. в 2016 году”, – подчеркнул Долгушкин.

Он отметил, что сокращение числа ученых наблюдается и в институтах Федерального агентства научных организаций. За последние три года их число сократилось с 69,5 тыс. до 67 тыс. человек.

“И остается серьезная возрастная проблема. Хотя доля исследователей в возрасте до 39 лет выросла с 41 до 43,3%, средний возраст исследователя превысил 50 лет, а каждый третий достиг пенсионного возраста”, — указал Долгушкин.