"Газпром" придумал, как избежать убытков из-за решения арбитража

“Газпром” отразит в отчетности за 2017 год выплату 2,6 млрд долларов “Нафтогазу Украины” по решению Стокгольмского арбитража.

Таким образом, монополист избежит убытков и просто покажет меньшую прибыль.

Читайте также: Нафтогаз и Газпром в апреле проведут еще одни переговоры.

Об этом заявил заместитель председателя правления “Газпрома” Андрей Круглов, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

“В отчете эти цифры будут отражены. Это значит, что прибыль будет меньше. Убыток мы не покажем”, — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли отражен в отчетности компании за 2017 год резерв на выплаты “Нафтогазу” в размере 2,56 миллиарда долларов по решению арбитража.

Круглов отметил, что “Газпром” ждет решения по апелляции по спору с “Нафтогазом”.

“Мне нечего добавить по тому решению, которое уже было озвучено по данному вопросу. Мы подали апелляцию в Верховный суд Швеции и ждем решения”, — добавил он.