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"Газпром" придумал, как избежать убытков из-за решения арбитража

"Газпром" придумал, как избежать убытков из-за решения арбитража

“Газпром” отразит в отчетности за 2017 год выплату 2,6 млрд долларов “Нафтогазу Украины” по решению Стокгольмского арбитража.

Таким образом, монополист избежит убытков и просто покажет меньшую прибыль.

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Об этом заявил заместитель председателя правления “Газпрома” Андрей Круглов, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

“В отчете эти цифры будут отражены. Это значит, что прибыль будет меньше. Убыток мы не покажем”, — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли отражен в отчетности компании за 2017 год резерв на выплаты “Нафтогазу” в размере 2,56 миллиарда долларов по решению арбитража.

Круглов отметил, что “Газпром” ждет решения по апелляции по спору с “Нафтогазом”.

“Мне нечего добавить по тому решению, которое уже было озвучено по данному вопросу. Мы подали апелляцию в Верховный суд Швеции и ждем решения”, — добавил он.

По материалам УНН
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