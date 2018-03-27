Нафтогаз и Газпром в апреле проведут еще одни "транзитные" переговоры

Российская компания “Газпром” объявит свою позицию по пересмотру тарифов на транспортировку газа по украинской ГТС и возможности транзита после 2019 года во время очередных переговоров с НАК “Нафтогаз Украины” в апреле.

Об этом в комментарии журналистам сказала пресс-секретарь Нафтогаза Алена Осмоловская.

“Стороны договорились провести очередной раунд переговоров в апреле. Ожидается, что Газпром прокомментирует позицию Нафтогаза относительно пересмотра тарифов и использования украинской газотранспортной системы для транзита газа из России в ЕС после истечения срока действия действующего контракта в 2019 году”, – сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось, представители НАК “Нафтогаз Украины” встретились на прошлой неделе с представителями российского Газпрома, чтобы обсудить дальнейшие шаги компаний после окончания рассмотрения двух судебных дел в Стокгольмском арбитраже, по результатам которых российский монополист должен выплатить Украине 2,56 млрд долл.