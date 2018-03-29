В Telegram произошел глобальный сбой

Проблемы в работе мессенджера Telegram, который грозится заблокировать Россия, наблюдаются в четверг по всему миру, в том числе и в Украине.
Об этом сообщил сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
Сбой произошел после 11:00 по киевскому времени.
Больше всего с проблемами сталкиваются пользователи в России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Украине, Казахстане. Трудности наблюдаются и у пользователей из США, Малайзии, Индии, Бразилии и других стран.
Пользователи испытывают проблемы с подключением к мессенджеру (57%) и отправкой сообщений (42%).
Напомним, предыдущий масштабный сбой в Telegram произошел 5 марта. Пользователи не могли подключиться к сети и испытывали проблемы с отправкой сообщений. Тогда работа большинства серверов была восстановлена примерно за два часа.