Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 336 0

В Telegram произошел глобальный сбой

В Telegram произошел глобальный сбой

Проблемы в работе мессенджера Telegram, который грозится заблокировать Россия, наблюдаются в четверг по всему миру, в том числе и в Украине.

Об этом сообщил сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Сбой произошел после 11:00 по киевскому времени.

Больше всего с проблемами сталкиваются пользователи в России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Украине, Казахстане. Трудности наблюдаются и у пользователей из США, Малайзии, Индии, Бразилии и других стран.

Пользователи испытывают проблемы с подключением к мессенджеру (57%) и отправкой сообщений (42%).

Напомним, предыдущий масштабный сбой в Telegram произошел 5 марта. Пользователи не могли подключиться к сети и испытывали проблемы с отправкой сообщений. Тогда работа большинства серверов была восстановлена примерно за два часа.

По материалам ИТАР-ТАСС
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018