В Telegram произошел глобальный сбой

Проблемы в работе мессенджера Telegram, который грозится заблокировать Россия, наблюдаются в четверг по всему миру, в том числе и в Украине.

Об этом сообщил сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Сбой произошел после 11:00 по киевскому времени.

Больше всего с проблемами сталкиваются пользователи в России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Украине, Казахстане. Трудности наблюдаются и у пользователей из США, Малайзии, Индии, Бразилии и других стран.

Пользователи испытывают проблемы с подключением к мессенджеру (57%) и отправкой сообщений (42%).

Напомним, предыдущий масштабный сбой в Telegram произошел 5 марта. Пользователи не могли подключиться к сети и испытывали проблемы с отправкой сообщений. Тогда работа большинства серверов была восстановлена примерно за два часа.