Китай вводит новые правила экспресс-доставки

В Китае будут введены новые правила, призванные обеспечить продолжительное развитие быстрорастущего сектора экспресс-доставки.

Об этом пишет ЭП со ссылкой на агентство Синьхуа.

В соответствии с указом, подписанным премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, первые в стране специальные правила, регулирующие сектор экспресс-доставки, вступят в силу 1 мая.

Новые правила послужат нормативной базой для упорядочения операций курьерских компаний и защиты интересов потребителей.

Как отмечается, правила также нацелены на решение ряда актуальных проблем в секторе, включая обеспечение безопасности личной информации потребителей и сокращение отходов от упаковочных материалов.

Читайте также: В тайнике с документами из Гонконга таможенники Киева обнаружили 205 бриллиантов

Китай четыре года подряд лидирует в мире по объему сделок в секторе экспресс-доставки, среднегодовой рост которого в стране в течение прошедших десяти лет составлял 42%. Свыше половины операций экспресс-доставки в мире совершались китайскими компаниями.

В 2017 году объем сделок в секторе экспресс-доставки Китая достиг 495 млрд юаней – около 80 млрд долларов.

Новые правила также поощряют игроков сектора запускать транснациональные услуги экспресс-доставки и активно расширять свое присутствие на зарубежных рынках.

“Правила помогут Китаю в формировании сети экспресс-доставки, соединенной с внешним миром, и позволят стимулировать развитие глобальной логистической системы”, – убежден сотрудник Центра по изучению проблем развития при Госсовете КНР Вэй Цзиган.