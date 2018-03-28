В тайнике с документами из Гонконга таможенники Киева обнаружили 205 бриллиантов (фото)

В международном экспресс-отправлении документального характера сотрудники таможенного поста “Специализированный” совместно с управлением по борьбе с таможенными правонарушениями и международного взаимодействия Киевской городской таможни ГФС обнаружили тайник с бриллиантами, сообщается на сайте Киевского управления ГФС.

Мешочек с прозрачными камнями находился в специально вырезанном в документах проеме. Отправка поступила в Украину из Гонконга. Получить драгоценности должен был наш соотечественник, житель одного из регионов Украины.

Несвойственное для документов вложение таможенники заметили во время осуществления таможенного контроля с помощью рентгенологического оборудования. По результатам таможенного досмотра сотрудники таможни насчитали 205 камней прозрачного цвета.

Согласно экспресс-теста обнаруженные камни являются бриллиантами. Их стоимость, чистоту и качество огранки будут устанавливать уже эксперты-геммологи.

А пока продолжается протоколирование обнаруженного правонарушения по признакам нарушения таможенных правил, предусмотренных ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Санкции статьи предусматривают конфискацию обнаруженных предметов правонарушения и штраф в размере 100% их стоимости.