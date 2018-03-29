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Киев выделил свыше 20 млн грн столичным пожарным

Киев выделил свыше 20 млн грн столичным пожарным

Киевская городская государственная администрация через суд будет добиваться приостановления работы торгово-развлекательных заведений, владельцы которых отказываются устранить нарушения пожарной безопасности, — рассказал начальник Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Роман Ткачук.

По его словам, недостатки в вопросах пожарно-техногенной безопасности есть в каждом ТРЦ Киева, а за время действия моратория на проведение проверок субъектов предпринимательской деятельности участились случаи пожаров, в том числе в ресторанах и торгово-развлекательных центрах.

«Наша задача — добиться от владельцев полного устранения этих нарушений. В противном случае, мы уже обсуждали этот вопрос с мэром, информация будет передаваться правоохранительным органам. Тогда через суд будем добиваться ограничения работы ТРЦ до полного устранения проблем», — цитирует начальника управления пресс-служба КГГА.

Он также добавил, что городские власти уже согласовал свои действия с Главным управлением ГСЧС в г. Киеве.

Ткачук напомнил, что с 2017 года община столицы финансирует оснащение Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве.

«В прошлом году выделено 6 млн грн на материально-техническое оснащение пожарно-спасательного подразделения, в этом году выделено уже более 20 млн грн», — уточнил он.

Напомним, ранее Киевский городской голова Виталий Кличко поручил обследовать все торгово-развлекательные комплексы на соответствие нормам пожарной безопасности.

По материалам Hubs
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