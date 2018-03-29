В "Нафтогазе" сообщили, сколько запасов газа осталось в хранилищах

Запасов газа в Украине до конца отопительного сезона хватит. Всего в подземных хранилищах газа (ПХГ) на сегодня, 29 марта 2018 года, остается 7,8 млрд куб.м газа, сообщили в пресс-службе НАК “Нафтогаз Украины”.

“Запасов газа хватит (в ПХГ 7,8 млрд куб.м), даже если снег пролежит до июня”, – отметили в “Нафтогазе”. Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 22 марта 2018 года в ПХГ находилось 8,4 млрд куб. м газа.

Кабинет министров Украины утвердил объем страхового запаса природного газа на случай возникновения кризисной ситуации на 2018 год. Согласно решению правительства, поставщиков природного газа обязали формировать страховой запас в размере 10% от объема поставки, запланированного на следующий месяц. Ранее эта норма утверждалась на 2016-2017 годы. Формирование страхового запаса природного газа в подземных хранилищах необходимо для преодоления возможных чрезвычайных ситуаций.