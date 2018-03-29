Сколько зарабатывают украинцы и где платят больше

Самые высокие средние зарплаты получают жители столицы. Так, в среднем их работу оценивают в 11,6 тыс. грн. При этом среди самых бедных по уровню средней зарплаты регионов – Тернопольская и Черновицкая области. Там средняя зарплата не достигла и 6 тыс. грн.

Согласно данным Государственной службы статистики, второе место после Киева занимает Донецкая область (подконтрольная часть) – 8,3 тыс. грн. В то же время средняя заработная плата в Киевской области достигла 8,1 тыс. Также в лидерах – Днепропетровская, Запорожская и Одесская области. Средняя украинская зарплата по последним данным официальной статистики составляет чуть более 7,7 тыс. грн.

Отметим, украинский Госстат считает среднюю арифметическую зарплату. Весь фонд заработной платы делят на количество штатных сотрудников.

Справка Finance.ua