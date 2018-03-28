Мангул рассказал об опыте общения с Порошенко

Новый руководитель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Мангул утверждает, что не является кандидатурой президента Украины Петра Порошенко и даже лично не знаком с главой государства.

“С президентом Украины Петром Порошенко я лично не знаком”, – сказал он журналистам после заседания НАПК в среду, на котором был избран его новой главой.

Мангул отметил, что имел опыт общения с Петром Порошенко исключительно в рабочем порядке во время своей работы в Министерстве экономического развития и торговли Украины, которое в свое время возглавлял действующий президент, а также во время мероприятий с участием президента в бытность главой Мелитопольской районной государственной администрации.

“Больше никаких контактов, к счастью или, к сожалению, у меня с ним не было”, – отметил председатель НАПК.

При том он заявил, что в первые несколько дней своей работы на новой должности намерен продемонстрировать и подтвердить свою независимость, а также независимость НАПК.

Отметим, что Александр Мангул некоторое время возглавлял мелитопольскую районную организацию партии “Блок Петра Порошенко – Солидарность”.