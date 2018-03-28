Британия проверит выдачу виз 700 богатым россиянам

Великобритания проверит выдачу виз 700 россиянам, получившим разрешение на въезд в страну до 2015 года, сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на главу британского МВД Эмбер Радд.

Речь идет о людях с так называемой “визой инвестора” (investor visa), при получении которой проситель обещает инвестировать как минимум 2 млн фунтов стерлингов в экономику Великобритании.

Таким образом, как отмечает агентство, речь идет исключительно об “обеспеченных россиянах”.

Агентство отмечает, что система выдачи подобных виз уже была ужесточена, однако существуют подозрения, что ее, тем не менее, могли использовать коррупционеры, а в Великобританию могли попадать незаконные средства.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в середине марта, говоря о мерах в отношении России из-за отравления в Солсбери, отметила, что Великобритания “продолжит использовать возможности сил правопорядка, чтобы противостоять преступникам и коррумпированным представителям элиты”.

“В нашей стране нет места для этих людей и для их денег”, – сказала она.