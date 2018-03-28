Украинцы активно скупают подержанные электромобили

По данным главного сервисного центра МВД, в Украине к 1 марта 2018 было зарегистрировано 6613 электромобилей. Почти 56% из всех украинских электромобилей зарегистрированы в Киеве — 1566, Одесской — 1106 и Харьковской областях — 949.

81% электрокаров при этом в Украине являются Nissan LEAF. Приблизительно 80% украинских электрокаров — подержанные.

По состоянию на 2017 год украинцы зарегистрировали 3265 электромобилей. За один только январь 2018 года украинцы зарегистрировали 188 электрокаров. При этом опять же, самой популярной маркой был Nissan, моделью — LEAF, а бывших в эксплуатации автомобилей – 86%.