Украинцам предлагают увеличить рабочий день

В Украине предлагают на 4 дня увеличить отпуск. Кроме того, при условии подписания соответствующего договора, увеличить продолжительность рабочего дня до 12 часов.

За дополнительные часы обещают доплачивать.

Согласно проекту нового Кодекса законов о труде в коллективных договорах позволят увеличивать рабочий день. Его приняли в первом чтении.

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Также предлагают ввести понятие “ненормированная работа”. За каждый дополнительный час работы работник будет получать отдельную плату.

Ожидается, что работник будет получать за каждый дополнительный час работы тройную оплату. Это касается случаев, когда за год он будет иметь более 120 рабочих часов сверх нормы.

“Уже сейчас на многих предприятиях украинцы работают дольше восьми часов. Также есть работы, которые невозможны по графику. С одной стороны, такое нововведение позволит узаконить ситуацию, которая уже сложилась. С другой – даст возможность зарабатывать больше”, – говорит эксперт рынка труда Александр Белоус.