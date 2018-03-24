Эксперты рассказали, где самые большие долги по зарплате

С 1 апреля 2018 года в Украине заработает реестр предприятий-должников по зарплате. Также создадут специальные мобильные группы ревизоров, которые будут заниматься возвратами долгов.

“В Украине основная доля долгов по зарплате в государственном секторе. В частном – долгов значительно меньше. Если государство хочет навести порядок с этим вопросом, нужно начинать с себя. Конечно, можно использовать механизм мобильных групп. Однако Украина де-факто вступила в избирательную кампанию. Я не исключаю, что с помощью такого механизма можно оказывать давление на бизнес политических оппонентов сегодняшней власти”, – рассказал Gazeta.ua экономист Андрей Новак.

По его словам, правительство ищет новые статьи для наполнения бюджета.

“Задолженность по зарплате в последнее время растет. Еще полтора года назад она была меньше 2 миллиардов гривен. Сейчас – более 2,5. Однако взыскивать долги с предприятий можно только по решению суда. Чтобы открыть дело, необходимо заявление должника. Возникнет проблема, когда работники не будут писать их, из-за давления работодателей. Люди готовы потерпеть несколько месяцев, чтобы не потерять работу”, – говорит Новак.

HR-эксперт Татьяна Пашкина считает, что создание реестра предприятий-должников положительно повлияет на ситуацию с долгами по зарплате.

“После создания реестра должников по алиментам, государство получило около 5 миллионов алиментов. Однако нужно правильно подойти к решению вопроса долгов по зарплате. Ведь возможна ситуация, когда предприятие объективно не может платить зарплату. Однако попадет под штрафные санкции”, – подытожила она.