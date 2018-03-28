В Запорожье собрали первый беспилотный Lanos

Запорожская компания “Инфоком ЛТД” разработала беспилотный Lanos, который способен передвигаться без участия живого водителя.

Это первый легковой “беспилотник”, представленный украинцами. Lanos оборудован системой навигации Pilotdrive, которую ранее тестировали на внедорожнике Jeep Cherokee и КРАЗе.

“Почему “Ланос”? Потому что это — национальный автомобиль, именно поэтому мы взяли его за основу”, — пояснил руководитель департамента по беспилотным технологиям “Инфоком ЛТД” Сергей Румянцев.

Pilotdrive — это система беспилотного управления автомобилем, которую можно установить на любой вид транспорта — грузовой, пассажирский, легковой.

Программная часть полностью разработана инженерами “Инфоком”, аппаратную покупают за рубежом.

Это единственный известный украинский “беспилотник”, работа над ним ведется с 2015 года.

Система ориентируется при помощи камер, датчиков, радаров и тепловизора, что делает автомобиль беспилотным даже в ночное время суток.

Автопилот распознает разметку дороги, ее ширину, умеет передвигаться в условиях бездорожья.

Датчики беспилотника имеют охват 360˚, что исключает возникновение слепых зон.

Сенсорные системы распознают дорожные знаки, пешеходов и даже животных, выбегающих на проезжую часть.

Реакция автомобиля на препятствие моментальная, уверяют разработчики — система анализа и принятия решений срабатывает за доли секунд.

Во время движения беспилотник использует электронные навигационные карты, на которые может наносить распознанные объекты по мере движения. Вся информация с компьютера поступает на диспетчерский пункт.

Lanos имеет автоматическую коробку передач. Пока автомобиль тестируют, за движением следит оператор, который готов взять управление на себя.

В дороге за рулем обязательно находится водитель, поскольку украинские правила дорожного движения не предусматривают движения беспилотников.

Стоимость системы пока не раскрывают — это еще не окончательная версия, она будет дорабатываться.