В Европе опасаются махинаций с кредитами: виноват МСФО 9

Европейский центральный банк предупредил аудиторов о возможности распространения “плохих” кредитов на предыдущие периоды.

Единый надзорный механизм ЕЦБ, контролирующий крупнейшие финучреждения региона, отметил наличие такого риска вначале своего диалога с бухгалтерами, проверяющими балансы кредиторов.

В сообщении издания Bloomberg говорится о том, что изменения в бухгалтерском учете могут привести к тому, что банки будут классифицировать «плохие» кредиты так, чтобы распределить убытки на пять прошлых лет и не показывать в отчетности за прошлый год.

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Единый надзорный механизм ЕЦБ предупредил банки, что маскировка кредитов недопустима. Однако не говорится о качестве отчетности банковских учреждений.

Кроме того, Единый надзорный механизм ЕЦБ проинформировал Европейское банковское управление, контролирующее банковские правила ЕС, о своих опасениях. В случае, если обнаружатся нарушения, то надзорный орган имеет право ввести дополнительные начисления капитала.

Отметим, новый стандарт бухгалтерского учета МСФО (IFRS) 9, набирающий силу в этом году, требует от кредиторов наличия резерва, соответствующего ожидаемым убыткам по кредитам.

Ранее законодатели ЕС определили пятилетний период, в течение которого будет вводится увеличение резерва.

Европейские кредиторы ожидают стресс-тестов для своих балансов в текущем году и проверки влияния новых правил учета проблемных кредиторов. Усиление экономического роста в Европе принесло с собой увеличение прибыли. В то же время необходимость обеспечения долгосрочного кредитного портфеля повлияла на балансы кредиторов, особенно в Италии, Греции и на Кипре.