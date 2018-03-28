Fujitsu открыла центр блокчейн-инноваций

Fujitsu сообщила об открытии в Брюсселе международного центра разработки блокчейн-инноваций.

Проект Blockchain Innovation Center, как сообщили в японской корпорации, подтверждает её намерения продвигать технологии блокчейн и распределённых баз данных в качестве инструментов, способных кардинально изменить привычные способы покупки, продажи и обмена товарами и услугами.

В работе Blockchain Innovation Center будут участвовать партнёры Fujitsu. Это сотрудничество ориентировано на конкретные проекты и должно раскрыть потенциал блокчейна в таких областях, как логистика, системы снабжения, публичные реестры, в том числе право собственности на объект недвижимости и смарт-контракты. Предполагается, что разработки центра помогут компаниям преобразовать модели ведения бизнеса.

Кроме того, Fujitsu собирается использовать новый центр, чтобы расширить использование блокчейна при разработке и внедрении сервисов для «умных» городов. Особое внимание будет уделяться таким аспектам городов будущего, как социологический и демографический факторы, социальная организация жизни, экономика и экология.