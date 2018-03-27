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RAB-тарифы позволят государству больше заработать - Нефьодов

RAB-тарифы позволят государству больше заработать - Нефьодов

При формировании новой стартовой цены для госпакетов акций “Одессаоблэнерго” и “Сумыоблэнерго” необходимо учитывать переоценку активов для внедрения RAB-тарифов.

Об этом заявил первый заместитель министра экономического развития Максим Нефьодов в интервью изданию “Дело”.

“Очень хотелось бы, чтобы RAB-тариф официально начал действовать. Тогда оценка этих активов будет совсем другой. Если я не ошибаюсь, активы “Одессаоблэнерго” были оценены для целей RAB-тарифов в 15,4-15,5 млрд грн. Если посмотреть их последнюю финансовую отчетность, она меньше 8 млрд грн. Т.е. переоценка почти вдвое”, – подчеркнул Нефьодов.

“Конечно, мы бы советовали приватизировать после внедрения RAB-тарифов. Если вы инвестор, хотите купить актив. Банально снимается риск. Если мы ожидаем решения (по RAB-тарифам, – ред.) в течение двух-пяти месяцев, наверное, можно подождать и выставить объект на продажу в конце года. Государство точно заработает больше”, – уверен он.

Напомним, стимулирующее регулирование (RАB-регулирование) – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов (3,5 или 8 лет).

Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизацию инфраструктуры сетей передачи энергоносителей (электроэнергии, тепловой энергии и т.п.) и стимулирование эффективности затрат распределительных компаний (поставщиков).

По материалам РБК-Украина
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