У Порошенко назвали ключевые вопросы в сотрудничестве с МВФ

Ключевыми вопросами сотрудничества с Международным валютным фондом в этом году является принятие закона об Антикоррупционном суде, превышение дефицита государственного бюджета, а особенно – вопрос тарифов.

Об этом во время встречи с ЕБА сообщил секретарь Национального совета реформ, заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Шимкив.

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“Одним из ключевых вопросов этого года является сотрудничество с Международным валютным фондом. Здесь стоит вопрос принятия закона об Антикоррупционном суде. Но остро также стоят вопросы превышение дефицита бюджета в прошлом году на 1% и вопросы вокруг тарифов”, – отметил Шимкив.

Как уточнил он, вопрос по тарифам – социальный, но есть обязательства в меморандуме, не выполненные с октября 2017 года.

“Мы получили предварительные деньги под обязательства это выполнить”, – подчеркнул замглавы АП.