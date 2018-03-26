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Глава МВФ призвала страны ЕС создать резерв на черный день

Глава МВФ призвала страны ЕС создать резерв на черный день

В будущем страны Европы столкнутся с новым кризисом, для борьбы с которым нужно развивать взаимодействие финансовых систем стран-членов ЕС и работать над фискальной системой, заявила глава МВФ Кристин Лагард.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард предложила странам-членам еврозоны создать общий фонд для финансирования возможных антикризисных мер. По ее мнению, это поможет сгладить негативные последствия будущего кризиса, передает Reuters.

По словам Лагард, создание совместного фонда поможет пережить членам еврозоны “мрачные дни”. Глава МВФ признает “устойчивый и широко распространившийся по всему миру подъем”, однако считает, что у человечества появились новые угрозы.

“Подумайте о росте популизма и числа близоруких, призывающих к протекционизму”, – призвала она.

Лагард уверена, что в будущем страны Европы столкнутся с новым кризисом. Для борьбы с ним, по ее мнению, нужно развивать взаимодействие финансовых систем стран-членов союза и работать над фискальной системой.

Кроме того, для преодоления кризиса, убеждена Лагард, необходимо и создание антикризисного фонда. Отчисления в него страны еврозоны должны осуществлять регулярно, пока у них хватает на это средств. Позже при возникновении необходимости государства будут черпать из него ресурсы.

Глава МВФ также предупредила, что после окончательного выхода Великобритании из ЕС может измениться структура рынка континента.

“Одним из последствий Brexit станет то, что многие финансовые услуги, скорее всего, переедут в континентальную Европу в ближайшие месяцы”, – считает она.

По материалам Корреспондент.net
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