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"Нафтогаз" покинет свой офис в центре Киева

"Нафтогаз" покинет свой офис в центре Киева

НАК “Нафтогаз Украины” объявил конкурс на аренду офисных помещений в Киеве. Данное решение руководство НАК приняло в связи с планами оптимизации группы.

Нынешнее здание “Нафтогаза” по адресу ул. Богдана Хмельницкого, 6 находится в аварийном состоянии, и в нем планируется капитальный ремонт, говорится в сообщении.

Основные требования к помещению: общая площадь 9-12 тыс. кв. м, свободная планировка до 50% общей площади, наличие коммуникационных сетей, возможность проведения спецсвязи.

Офис должен находиться в 15 минутах езды автомобилем от правительственного квартала или в 10 минутах ходьбы от станции метро.

Кроме того, для сотрудников “Нафтогаза” потребуется минимум 30 паркомест.

Ожидается, что, кроме сотрудников материнской компании, в арендованном помещении также разместятся работники ПАО “Укргаздобыча” и других дочерних предприятий. Как говорится в сообщении, такое размещение офисов должно упростить взаимодействие между подразделениями.

НАК заинтересован в заключении договора на срок не менее трех лет с правом его пролонгации.

По материалам Дело
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