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Для Нацгвардии в бюджете предусмотрено 800 млн гривен

Для Нацгвардии в бюджете предусмотрено 800 млн гривен

В этом году объем бюджетных ассигнований на цели Национальной гвардии Украины составляет 800 млн гривен. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время посещения Международного межведомственного многопрофильного Центра подготовки подразделений Нацгвардии.

“За 4 года удалось создать условия работы Нацгвардии, будем и дальше работать, чтобы был обеспечен боец. В этом году выделяем на нужды Нацгвардии 800 миллионов гривен. У министерства (МВД) есть стратегия развития Нацгвардии, будем в нее инвестировать”, – сказал Гройсман.

По его словам, обеспечение Нацгвардии по отдельным позициям – прежде всего вооружения – стимулирует развитие отечественного военно-промышленного комплекса, поскольку значительная часть техники производится в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел Украины получит 55 французских вертолетов компании Airbus Helicopters. Вертолеты французского производства будут помогать нести службу Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, Нацгвардии, Нацполиции и Госпогранслужбе.

По материалам РБК-Украина
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