Стало известно, когда украинцам пересчитают субсидии

В 2018 году субсидии будут пересчитываться в запланированном порядке, как ежегодно – в мае и октябре. Согласно нормам постановления правительства №848 от 21 октября 1995 года на неотопительный период субсидии пересчитываются весной, осенью – традиционно на отопительный.

Об этом сообщает Минсоцполитики Украины на своей странице в Facebook.

«Каждый год в мае органы социальной защиты населения осуществляют переназначение субсидий на новый период, соответственно, рассчитывая размер пособия на летний период, а в октябре – на отопительный сезон», – говорится в сообщении.

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Отмечается, что, как и ранее, от субсидианта требуется запрос на получение государственной помощи для компенсации части выплат на оплату коммунальных услуг. Рассчитываться размер и целесообразность начисления помощи будет исходя из суммы дохода конкретного лица.

«Если человек стал пенсионером или перестал работать и получает один доход – пенсию, он вправе обратиться с заявлением на перерасчет субсидии, учитывая свои актуальные доходы», – отметили в Минсоцполитики.

Также отмечается, что в апреле будет осуществлен перерасчет субсидий не на основе доходов граждан, а потому, что в апреле отопление будет отключено до завершения месяца.

Майский перерасчет будет учитывать доходы за последние шесть месяцев 2017 года.

Справка Finance.ua: