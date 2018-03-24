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Индия разрабатывает «жилье» для астронавтов на Луне

Индия разрабатывает «жилье» для астронавтов на Луне

Индия начала исследовать недорогие варианты постройки жилых помещений для астронавтов на Луне. Ученые, которые отправили орбитальный корабль на Марс примерно за десятую часть стоимости корабля NASA, отметили, что и в этом случае будут работать над тем, чтобы не потратить на проектирование и реализацию большие деньги.

«Индийская организация космических исследований, вместе с академическими институтами, проводит эксперименты над потенциальными конструкциями для лунного жилья», — сказал законодателям заместитель министра по вопросам окружающей среды Джитендра Сингх. «Изучаются различные варианты требований и сложности с местами обитания».

Заявление Сингха был ответом на вопрос о том, начала ли организация работу по созданию «мест обитания» на лунной поверхности для будущих миссий и как ведомство планирует использовать Луну в качестве форпоста. Текущее исследование больше связано с теми исследованиями, которые планируются в «далеком будущем», — отметил Сингх. Основные же сложности при разработке подобных конструкций связаны с бескислородным пространством Луны и температурой на поверхности планеты.

Индийская организация космических исследований (ISRO) запустила космический корабль «Чандраян-1» на Луну в 2008 году; это была первая беспилотная миссия Индии. Он стоил 79 миллионов долларов, и должен был работать в космосе в течение двух лет, но ученые потеряли связь с космическим аппаратом. Однако Премьер-министр Нарендра Моди, возглавляющий космический портфель, попросил активизировать темпы разработки, объяснив это тем, что Индия в этом году планирует отправить на Луну орбитальный аппарат и посадочную машину, чтобы исследовать лунную топографию, минералогию и лунную экзосферу.

По материалам hightech.fm
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