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Батареи от электрокаров Nissan LEAF осветят целый город

Батареи от электрокаров Nissan LEAF осветят целый город

Автопроизводитель Nissan и дочерняя компания 4R Energy Corporation реализуют уникальный проект по установке городских осветительных приборов нового типа.

Инициатива под названием The Reborn Light («Возрождённый свет») реализуется при поддержке администрации японского города Намиэ. Энергию для работы фонарей будет обеспечивать комбинация солнечных батарей и аккумуляторов, демонтированных с электромобилей Nissan LEAF после окончания срока службы.

Идея заключается в том, чтобы подарить вторую жизнь батареям, которые отработали свой ресурс в составе электрокаров. Nissan отмечает, что количество таких аккумуляторов постоянно увеличивается, а по мере роста популярности электромобилей по всему миру они будут становиться всё более доступными.

Nissan и 4R создали систему уличного освещения нового типа, которая функционирует совершенно автономно от основной энергосети, не нуждаясь в электрических кабелях или розетках.

Прототип системы будет испытан до конца марта на заводе 4R по восстановлению электрических батарей. После этого начнётся полноценная реализация проекта по организации освещения общественных зон Намиэ.

Добавим, что Nissan LEAF, впервые представленный в 2010 году, является одним из самых популярных электромобилей в мире. Нынешняя модель оборудована рядом современных систем. Это, в частности, система ProPILOT для автономного движения по одной полосе на автомагистрали, а также система парковки ProPILOT Park.

Кроме того, на LEAF устанавливается электронная педаль e-Pedal, которая позволяет водителю ускорять или замедлять автомобиль, оперируя только педалью акселератора.

По материалам 3dnews.ru
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