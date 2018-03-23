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На Ан-225 "Мрия" российское навигационное оборудование заменили американским

На Ан-225 "Мрия" российское навигационное оборудование заменили американским

Транспортный самолет Ан-225 “Мрия” совершил первый испытательный полет 19 марта 2018 года после модернизации, сообщили в “Антонове”. На центральной панели приборной доски пилотов вместо резервного авиагоризонта и высотомера производства РФ установлен комбинированный резервный прибор американского производства.

Внесенные изменения не потребуют дополнительной сертификации.

В ходе первого полета после ремонта двигателя Ан-225 поднялся на высоту почти 12 тыс. метров, где пилоты протестировали новое навигационное оборудование.

Воздушное судно провело в воздухе почти 2 часа. Командир экипажа Дмитрий Антонов подтвердил, что “полет прошел хорошо, оборудование работает замечательно”.

В начале апреля самолет начнет выполнять коммерческие рейсы в Азию для перевозки больших грузов.

Отметим, ранее “Антонов” заключил соглашение с китайским партнером Aerospace Industry Corporation of China (AICC) о налаживании в Китае совместного серийного производства транспортника по лицензии. Договор включает достройку второго образца Ан-225.

Работа над Ан-225 соответствует стратегии украинского госпредприятия “Антонов” по отказу от российских комплектующих при производстве самолетов.

В частности, в 2016 году завод испытал альтернативу российским шинам для Ан-124 и Ан-225. Импортозамещение ведется и по программам Ан-148/158.

По словам гендиректора предприятия Александра Кривоконя, на сегодня полностью не зависит от российских комплектующих только прототип Ан-132D – эти самолеты будут собирать в Саудовской Аравии. Параллельно российский авиапром работает над отказом от украинских комплектующих в своей авиатехнике и авиакомпонентах.

По материалам Центр транспортных стратегий
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