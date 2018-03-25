Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 829 0

С апреля изменяются правила выезда за границу с детьми

С апреля изменяются правила выезда за границу с детьми

С 1 апреля украинские дети смогут выехать заграницу только по собственному документу. Загранпаспорт детям в Украине можно оформить с момента рождения. Он выдается на 4 года. А вот для подростков, начиная с 16 лет, паспорт выдается на 10 лет, после чего нужно оформить новый.

Еще до 1 апреля 2018 года детей через границу можно провезти по проездному документу или по записи в загранпаспорте родителей, если не закончился срок их действия.

Оформление отдельных загранпаспортов для детей для многих родителей уже не новость, ведь проездные документы не выдаются уже три года.

Еще одно важное напоминание состоит в том, что согласно законодательству Украины, при пересечении границы детьми до 16 лет, их должны сопровождать родители или опекуны. В других случаях, у детей должно быть нотариально заверенное разрешение от обоих родителей с указанием цели и страны поездки, срока, а также сопровождающего лица.

Тем, кто хочет оформить детский биометрический загранпаспорт, нужно подать документы в любое отделение миграционной службы или паспортный сервис.

Список необходимых документов для оформления загранпаспорта для ребенка:

— заявление

— оригинал свидетельства о рождении для детей до 14 лет, или внутренний паспорт — для детей от 14 лет

— идентификационный код (ИНН)+копии (если он есть у ребенка)

— паспорта родителей

— квитанция об оплате услуги оформления документа.

В зависимости от сервисной службы, несрочное оформление загранпаспорта для ребенка обойдется от 557 до 957 грн, а срочное — от 810 до 1200 грн.

По материалам Комментарии
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018