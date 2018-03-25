С апреля изменяются правила выезда за границу с детьми

С 1 апреля украинские дети смогут выехать заграницу только по собственному документу. Загранпаспорт детям в Украине можно оформить с момента рождения. Он выдается на 4 года. А вот для подростков, начиная с 16 лет, паспорт выдается на 10 лет, после чего нужно оформить новый.

Еще до 1 апреля 2018 года детей через границу можно провезти по проездному документу или по записи в загранпаспорте родителей, если не закончился срок их действия.

Оформление отдельных загранпаспортов для детей для многих родителей уже не новость, ведь проездные документы не выдаются уже три года.

Еще одно важное напоминание состоит в том, что согласно законодательству Украины, при пересечении границы детьми до 16 лет, их должны сопровождать родители или опекуны. В других случаях, у детей должно быть нотариально заверенное разрешение от обоих родителей с указанием цели и страны поездки, срока, а также сопровождающего лица.

Тем, кто хочет оформить детский биометрический загранпаспорт, нужно подать документы в любое отделение миграционной службы или паспортный сервис.

Список необходимых документов для оформления загранпаспорта для ребенка:

— заявление

— оригинал свидетельства о рождении для детей до 14 лет, или внутренний паспорт — для детей от 14 лет

— идентификационный код (ИНН)+копии (если он есть у ребенка)

— паспорта родителей

— квитанция об оплате услуги оформления документа.

В зависимости от сервисной службы, несрочное оформление загранпаспорта для ребенка обойдется от 557 до 957 грн, а срочное — от 810 до 1200 грн.