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Армейским УАЗам нашли замену

Армейским УАЗам нашли замену

Низменный внедорожник ВСУ — армейский УАЗ, похоже, таки отправят на пенсию. Уже и замену нашли. На днях в Украине стартовало производство многоцелевого внедорожника «Богдан 2351». Автомобиль предназначен для перевозки военных, транспортировки небольших грузов, патрулирования. Его даже успели успешно испытать в Украине.

«Богдан-2351» построен на шасси полноприводного китайского пикапа Great Wall Wingle 5. Кабина машины четырехдверная, рассчитана на пятерых людей. За ней — кузов, в котором можно перевозить полтонны груза. Спереди установлена защитная решетка. Сзади — широкий стальной бампер. В машине есть кондиционер, электрические стеклоподъемники и гидроусилитель руля.

По прочности кузова и надежности пикап уступает японским и немецким аналогам. Однако и дешевле почти вдвое. Это первая модель из КНР, которая получила сертификат соответствия продажи в странах Евросоюза.

Машины будут покрывать матовой антибликовой зеленой краской. Она более устойчива к повреждениям, чем обычная.

По материалам autonews.ua
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