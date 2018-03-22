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"Укрзализныця" хочет управлять сотрудниками, как Deutche Bahn

"Укрзализныця" хочет управлять сотрудниками, как Deutche Bahn

“Укрзализныця” намерена сотрудничать с Deutche Bahn AG в вопросе разработки стратегии управления персоналом.

Об этом ЦТС сообщили в ПАО УЗ.

“Сейчас “Укрзализныця” переживает необходимые ей структурные изменения, когда создаются компании по видам бизнеса, а не по территориальному принципу, как это было на протяжении многих десятилетий. Именно поэтому особенно актуальным сейчас является внедрение инновационных и современных систем управления персоналом, изучение и освоение лучших примеров опыта иностранных компаний, которые уже проходили подобный путь”, – заявил член правления ПАО УЗ Желько Марчек, возглавлявший делегацию “Укрзализныци”, побывавшую в Берлине.

По его словам, УЗ должна продолжить сотрудничество с Deutche Bahn в вопросах разработки стратегии управления персоналом и социальными активами, развития HR-бренда “Укрзализныци”. Также для УЗ актуальны разработка систем оплаты труда и оценки эффективности персонала, формирование системы КПЭ (коэффициент показателя эффективности), управление рабочим временем, в том числе внедрение системы гибкого рабочего времени для отдельных категорий работников.

Отдельным направлением сотрудничества между УЗ и Deutche Bahn AG может стать сфера формирования и развития системы профессионального обучения работников украинской ж/д компании.

По материалам Центр транспортных стратегий
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