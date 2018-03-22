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НАТО создал десять трастовых фондов для Украины

НАТО создал десять трастовых фондов для Украины

После того, как Украине был предоставлен статус страны-аспиранта на вступление в НАТО, председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил, что Украина в течение последних четырех лет смогла провести впечатляющие реформы в оборонном секторе, однако работы еще хватает, — сообщает DW.

«Украина уже провела впечатляющие оборонительные реформы и куда сильнее приблизилась к НАТО, но еще есть работа, которую нужно выполнить», — отметил руководитель высшего военного органа НАТО.

Он уточнил, что наиболее значимые и ощутимые улучшения произошли, в частности, в сферах тренировки солдат, военной медицины, логистики, развития военно-морских и сил специальных операций, десантно-штурмовых войск Украины.

«Начиная с 2014 года Североатлантический альянс значительно усилил помощь Украине в реформировании. В 2017 году НАТО реализовала более 200 мероприятий для поддержки вооруженных сил Украины», — рассказал Павел и добавил, что за три года Северо-Атлантический альянс создал десять трастовых фондов для Украины, через которые Украине будут предоставлены 40 миллионов евро.

По материалам Hubs
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